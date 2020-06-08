شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى: من سلبيات الكمامة الناس مابقتش تتصور معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يجد البعض صعوبة كبيرة فى ارتداء الكمامة، والتعود عليها، عانت راندا البحيرى من مشكلة أخرى للكمامة، واجهتها عند ارتدائها، حيث نشرت راندا، فيديو قصير لها وهى فى الشارع، ترتدى الكمامة، ونظارة شمس، بحيث اختفى قدر كبير من ملامحها المعروفة للجميع، وعلقت فى الفيديو: "من سلبيات الكمامة الناس مابقتش تتصور معايا"، إلا أن عددا من المتابعين تفاعلوا معها بشكل لطيف، حيث قال أحد المتابعين لها: "أنا اعرفك من وسط ألف"، وقال آخر: "النضارة واكلة باقى وشك".

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راندا البحيرى



راندا على انستجرام

وكانت راندا قد شاركت جمهورها بصورة من الطفولة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ، حيث نشرت صورة لها من مرحلة الطفولة وعلقت عليها قائلة: "أنا كان نفسى أطلع ساعتها مدرسة لغة إنجليزية.. أنت كان نفسك تشتغل إيه؟".

راندا كانت تصور مسلسل "اختراق 2"، ولكن توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو من بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.