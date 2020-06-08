شكرا لقرائتكم خبر عن دون توضيح السبب.. إليسا لـ متابعيها: هاخد راحة من تويتر وسأعود قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية إليسا أنها لن تستخدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لبعض الوقت، مشيرة إلى أنها سعود تعود قريبًا للتواصل مع متابعيها، إلا أنها لم توضح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار بعدم استخدام تويتر خلال الوقت الراهن.

وقالت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس: "سأخذ استراحة من تويتر لبعض الوقت.. سوف أعود قريبًا.. بحبكم كلكم".

وفي وقت سابق، تألقت إليسا، خلال حفلها الغنائي الذى أحيته "أون لاين"، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، ويأتي هذا الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت المطربة إليسا عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.

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فى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت وهى ترتدى "كمامة طبية" في أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا.

ونشرت النجمة اللبنانية، مقطع فيديو لها أثناء وصولها للاستوديو وهي ترتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، حيث ظهر أيضًا كل طاقم الأستوديو وهما يلتزمون بالوقاية الطبية وإرتداء الكمامة.