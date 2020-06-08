شكرا لقرائتكم خبر عن طيار عراقى يستعين بشبيهة هيفاء وهبى للنصب على الجمهور والنجمة اللبنانية تهدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحيان لايكون المال هو الهدف الوحيد لدى جامعى الأموال، بل يسعون لتكليله بالشهرة والأضواء المزيفة، حيث لايكتفى هؤلاء الأثرياء بأموالهم بل يبحثون عن حيل تجعلهم محور حديث الناس سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا، هذا العالم الموازى الذى جنن البعض، وجعل الكثيرون يفقدون صوابهم لمجرد تسليط الضوء عليهم.

أحد الذين يعملون فى التسويق الإعلامى أو بمعنى أدق يطلق على نفسه مستشار إعلامى، أرسل بيانا لـ"الخليج 365"، مفاده أن مغامرا وطيارا عراقيا اسمه كابتن فريد لفتة، اصطحب النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بطائرة خاصة من مطار نادى الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة A22 فى جولة ترفيهية يؤديان معا استعراضات جوية فى سماء الإمارات، وأرفق مع هذا البيان صور لفتاة شبيهة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ولكن الحق يقال أنها أقل بكثير من جمال المطربة اللبنانية التى تعد واحدة من أبرز مشاهير وجميلات الوطن العربى.

الغريب فى البيان الذى أرسله الطيار العراقى عن طريق مستشاره الإعلامى، أحتوى على إشادات واسعة، حيث ذكر فيه مسيرته مع التدرب على الطيران والقفز الحر بالمظلات والتدرب على ريادة الفضاء، بل وصفه بالكثير والكثير.

هيفاء وهبى : من يستخدم اسمى على صور وهمية مصيره السجن والغرامة

”الخليج 365”، تواصل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والتى أبدت استغرابها الكامل من الدفع باسمها فى مثل هذه الأشياء دون علمها، بل الإستعانة بشبيهة لها قالت عنها :"دى لا شكلى ولا أعرف عنها حاجة أنا لاقصيرة ولا سمرة، وبمجرد نشر هذه الصور هيكتشفها جمهورى على الفور".

وهددت النجمة اللبنانية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، الأشخاص الذين يستخدمون اسمها عن طريق صور مفبركة بمقاضاتهم على الفور، بل والمطالبة بتعويض مادى ومعنوى على سلوك وابتاع مثل هذه الأساليب الغير سوية بل والإجرامية".

وجاء فى البيان الذى أرسله المغامر والطيار العراقى فريد لفتة لـ"الخليج 365" الآتى :"اصطحب المغامر العراقي كابتن طيار فريد لفتة الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي في نغانرى بالإمارات من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة على متن الطائرة A22 في جولة ترفيهية يؤديان معاً استعراضات جوية في سماء الإمارات، وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد استعدت كثيراً لهذه الفعالية والتي تم تصويرها من داخل الطائرة لتكون من أهم المغامرات الجوية للفنانة الشهيرة.

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هذا ويترقب متابعو السوشيال ميديا الفيديو الكامل لهذه الرحلة الشيقة وتأتي تلك القفزة ضمن أعمال الكابتن فريد لفتة حامل الأرقام القياسية والمسجل في موسوعة جينيس العالمية كأحد أهم محطمى الأرقام القياسية في مجال القفز المظلي للتقارب الذي يسعى له الكابتن بين المبدعين فى كافة المجالات، والذى بناء عليه أسس مهرجانه الشهير "مهرجان أوتنابشتم الدولى للإبداع" والذي يعقد سنوياً ببغداد ويحوى مبدعين في كافة المجالات.

يذكر أن كابتن فريد لفتة هو مغامر عراقي أكتسب شهرته من التدرب على الطيران والقفز الحر بالمظلات و التدرب على ريادة الفضاء ليكون اول رائد فضاء مستقبلى عراقى، وسجل في موسوعة جينيس كمغامر حيث قفز فوق قمة إيفرست وكُرم عالمياً وإٔقليميا،ً ومن دولته الأم العراق حيث رفع علمها في كافة المحافل الدولية وحتى رفع علمها معلقاً في الهواء من خلال إحدى قفزاته .

وكان فريد من أول من مزجوا بين القفز المظلي والقيم الإنسانية حيث كان يجتمع والقافزين المحترفين حول العالم ليسجلوا قفزات تحت مسمى السلام والمحبة في أماكن شهيرة حول العالم منها ما كان في أفغانستان عام 2009 متمنياً كل الخير لها ولأهلها ومنها ما كان في مصر على سفح الأهرامات.

بالإضافة إلى كل ما سبق فلفريد لفتة إنجازات في مجال الكتابة والرأى، حيث تصدر كتابه "سأحكم العالم " معارض الكتب العام الماضي، كما تتصدر مقالاته عدداً من الصحف والمواقع يعكس فيها تجربته الحياتية.

وعن مهرجان "اوتنابشتم للإبداع الدولي"، الذي يترأسه كابتن فريد ويقام ببغداد فهو مهرجان يضم كافة المبدعين بالعالم من كافة المجالات من مجالات الرياضة والفن والعلم وكل عمل مفيد للانسانية وينشر السلام والمحبة بين البشر".

هنا أنتهى البيان، والغريب فيه أن الطيار العراقى أرفق فى بيانه إنجازات أسطورية ونسبها له، فإذا كان يتمتع بكل هذه القدرات الإستثنائية فلماذا يقبل على الإستعانبة بدوبلير لـ هيفاء وهبى، ويضلل الصحفيين والقراء؟.



شبيهة هيفاء وهبى



طيار عراقى يصطحب شبيهة لهيفاء وهبى ويوهم الجمهور أنها النجمة اللبنانية طيار عراقى يصطحب شبيهة لهيفاء وهبى ويوهم الجمهور أنها النجمة اللبنانية