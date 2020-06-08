شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تطمئن الجمهور على صحة زوجها: سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة روجينا جمهورها ومتابعيها على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لتدعيم دعامات فى قلبه، حيث نشرت روجينا صورة عليها رسمة لأشرف زكى وكُتب عليها تعليق: "هيفضل قلبه متبعى بخير الناس.. ويفضل رمز فى قلوبنا لحب الناس.. معاك فى الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة .. سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس".



روجينا على انستجرام

وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على اشرف وبشكر كل الناس اللى سألت واطمنت وآسفة لو ماقدرتش أرد على كل اللى سالوا عليه.. شكرا جدا".

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحاً أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة.