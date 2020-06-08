شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يشكر جمهوره على احتفالهم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر السوبر ستار راغب علامة، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم، فيديو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: شكراً جزيلاً لجمهوري الحبيب، وللأهل والأصدقاء، ولخيرة وجوه الصّحافة والفن والاعلام، ولكل شخص أسعدني بعباراته الرقيقة وتمنّياته الرائعة".

وأضاف: "فعلاً أنا معكم بحسّ الدنيا عيد على أمل أنه تتحسّن الأحوال ونرجع نفرح أكتر من الأول، ونلتقى على الحب والسعادة".

وكان خالد، نجل المطرب راغب علامة، حرص على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد والده، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً، حيث نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلق عليها بتوجيه رسالة إلى والده قال فيها: عقبال الميّة يا توأم روحي❤️???? الله يديمك بصحّتك و همّتك و نجاحك???????? بتستاهل خير العالم كلّو❤️".

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راغب علامة ونجله

وكان خالد راغب علامة ظهر فى وقت سابق خلال فيديو يدندن فيه أغنية لوالده، قائلا: "لست مغنيا ولن أصبح مغنيا"، مشددا على أنه لا يستطيع مقاومة أغانى والده الفنان الكبير راغب علامة.

كما علق خالد على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر قائلا: "لست مغنّيا، ولن أصبح مغنّيا.. لكنني لا أستطيع أن أقاوم صوت وأغاني والدي.. شو السر اللى فيك يا بابا؟، .. لست مغنّي، و لن أصبح مغنّي... لكنني لا أستطيع أن أقاوم صوت و أغاني والدي".

واحتفل الفنان اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة فى حفل عائلى بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤى، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب، وذلك فى وقت سابق من الشهر الماضى.