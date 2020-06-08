شكرا لقرائتكم خبر عن بقينا ماشيين بالكحول.. كليب "كورونا فيروس" لـ محمد رمضان فى المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد رمضان مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم في أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، والمنتظر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام، وهي من كلمات و ألحان الباور العالى، وإخراج محمد سامي، حيث تم الانتهاء من تصوير الكليب أمس السبت، والكليب حالياً فى مرحلة المونتاج.

ومن كلمات أغنية "كورونا فيروس"، هى: "كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير فى الجو، بعون الله هنلاقى الحل، خايفين عليكو من إلى بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللى جنبك، متخليش العشم قاتلك".

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ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها الموزع وسام عبد المنعم مع محمد رمضان، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "زين"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد.

يذكر أن آخرأعمال محمد رمضان هو مسلسل البرنس التي عرض في رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.