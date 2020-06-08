"نجمة مضواية".. هكذا رد راغب علامة على مايا دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان راغب علامة، الرد على رسالة الفنانة مايا دياب له التي وجهتها عبر حسابها على تويتر.

وكتب "راغب" عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏شكراً من القلب عزيزتي مايا.. بشكر كميّة المحبّة اللي بقلبك.. وإنت كمان بتحكي بأصلك، وإن شاء الله بتضّلي أحلى نجمة مضواية على قلوبنا".

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وكانت مايا دياب، وجهت رسالة لراغب علامة، عبر تويتر، قالت فيها : "‏وُلد نجم.. اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد اللي عرف يكبر النجومية، ويخليها عايشة وعم تكبر يوم بعد يوم.. السوبر ستار اللي ما بيشبه حدا راغب علامة.. ينعاد عليك بالنجاح بعد ومع عيلتك الحلوة وتحقق بعد كل اللي بتتمناه".

يذكر أن، راغب علامة احتفل بعيد ميلاده ال ٥٨، إذ أنه من مواليد ٧ يونيو ١٩٦٢.