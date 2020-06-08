فيفي عبده على البحر وإطلالة رزان مغربي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على البحرمن الساحل الشمالي، وعلقت :"الساحل الشمالي بحبكم".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت :"الحمد لله دائمًا وأبدا".

علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "كمامة" من داخل سيارتها.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صصورة تجمعها بزوجها محمد محسن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واكتفت في تعليقها بوضع قلب.

Advertisements

نانسي عجرم

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الامل، والحب".

رزان مغربي

نشرت المذيعة رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت :"ابتسم، هذا جيد لروحك".

أروى

نشرت الفنانة والمذيعة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها :"مين زهقان؟".

دارين حلمي

نشرت دارين حلمي صورة لها خلال تواجدها بمدينة الأسكندرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة منزلها.

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومكياج هادئ.