فيديو| غادة عبد الرازق تنشر فيديو لأحفادها "دلوقتي خلاص كبروا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق مقطع فيديو قديم لأحفادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "أيام ما كانوا البنات لسه صغيرين، يخرجوا ، يتفسحوا، دلوقتي خلاص كبروا وجوة البيت، كورونا فيروس".

وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، زواجها من هيثم زنيتا مدير التصوير بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٠.

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.