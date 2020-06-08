مايا دياب عن راغب علامة: "ولد نجم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة مايا دياب، على توجيه رسالة إلى الفنان راغب علامة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت مايا: "‏وُلد نجم.. اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد اللي عرف يكبر النجومية، ويخليها عايشة وعم تكبر يوم بعد يوم، السوبر ستار اللي ما بيشبه حدا راغب علامة.. ينعاد عليك بالنجاح بعد ومع عيلتك الحلوة وتحقق بعد كل اللي بتتمناه".

يذكر أن، آخر أعمال مايا دياب، أغنية" يابا يابا"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودير منير، ومن إخراج كريستال يونس.

