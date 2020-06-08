بعد تألقها بـ 100وش .. سلوى محمد علي مذيعة للمرة الأولى على صدى البلد

تعاقدت قناة صدى البلد مع الفنانة سلوى محمد علي لتقديم برنامج 3 ستات، في نسخته الثانية بالمشاركة مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف.

البرنامج يعد التجربة الإعلامية الأولى للفنانة سلوى محمد علي ، ويناقش مختلف القضايا الاجتماعية، من وجهة نظر ثلاثة أجيال مختلفة تمثلها مذيعات البرنامج الثلاثة، من خلال

حوارهن مع شخصيات بارزة يستضيفها البرنامج من كافة المجالات.

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وأكدت إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد أن الفنانة سلوى محمد علي إضافة جديدة للقناة ، فهي فنانة قديرة لها طابع مميز وبصمة خاصة ، وحققت جماهيرية كبيرة خلال

الفترة الاخيرة، بالإضافة إلى ثقافتها الواسعة، إلى جانب ملامحها المصرية المميزة التي جعلتها تدخل القلوب في كل بيت، وهو ما يناسب طبيعة برنامج 3 ستات الذي يناقش القضايا الاجتماعية المختلفة.

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة سلوى محمد علي هو مسلسل بـ 100وش مع المخرجة كاملة أبو ذكري، والذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وقامت فيه بدور درية والدة الفنان آسر ياسين.