مواقع التواصل عزي الفنانة عفاف شعيب بوفاة شقيقتها

قدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العزاء للفنانة القديرة عفاف شعيب، في وفاة شقيقتها التي وفيتها المنية أمس، وشيعت جنازتها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في منطقة 6 أكتوبر.

وقدم الجمهور من خلال حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، التعازي للفنانة القديرة عفاف شعيب، بعد ما اقتصرت الجنازة على عدد محدود من عائلة الراحلة،

والتزم الحضور بارتداء الكمامات والماسكات، ومن المقرر أن تستقبل عفاف شعيب، عزاء شقيقتها تليفونيا.

وكانت "عفاف" شاركت مؤخرًا في أولى بطولات أحمد صلاح حسني، المطلقة، من خلال مسلسل ختم النمر، الذي عرض في يناير الماضي.