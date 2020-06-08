خطوبة حسـن شـاكـوش من فتاة خارج الوسط الفني

انتشرت منذ ساعات صورة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، خلال جلسة تصوير فى أحد الأماكن المفتوحة، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهر "حسن" في الصورة يرتديقميص أبيض و بنطلون أسود، وبصحبة فتاة ترتدي فستان خطوبة و مصور فوتوغرافيا، وحتى الآن لم يعلن "شاكوش" أى تفاصيل عن الخطوبة أو من جلسة التصوير.
وفي سياق أخر، يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـطرح دويتو أغنية "بيتعملى 100 حساب" والذي يجمعه بالنجم أحمد سعد، ومن المقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.
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