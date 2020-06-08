نشر النجم خالد سليم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر خالد سليم من خلاله، عبر تطبيق تيك توك، حيث طلب خالد من جمهوره ومحبيه بالمشاركة في تحدي اللي فات مات. Advertisements يذكر أن الفنان خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، وهو من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليب بعنوان، وهو من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. خالد سليم يشعل تيك توك بـ اللي فات مات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.