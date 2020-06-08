بإطلالة جديدة.. صور جيهان خليل تثير جدلا بمواقع التواصل

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آثارت الفنانة جيهان خليل، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركة جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور لها على البحر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وتصدرت جيهان خليل، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع

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التواصل الاجتماعي تويتر، عقذ ظهورها بإطلالة رياضية على البحر، حيث كانت ترتدي بنطلونا وتيشيرت باللون الأسود، على كوتشي أبيض، ونالت إعجاب العديد من متابعيها.

كما ان اسم جيهان خليل، دخل ضمن قائمة الأكثر بحثا في محرك البحث بجوجل، وذلك بعد نشر إطلالتها على البحر، والتي تفاعل معها العديد من الجمهور، وانهالت عليها التعليقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.



