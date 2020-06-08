عمرو هيكل معلقًا على إنجازات السيسي: يكفيه انتشال الدولة من الفوضى

قال عمرو هيكل الباحث السياسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتشل الدولة المصرية من الضياع وحافظ عليها من بؤرة الصراعات والمخططات التي كانت تُحاك بها من قبل أهل الشر وجماعات الإرهاب والدم الذين يستهدفون إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وتنفيذ مخططهم الخبيث في البلاد، وأنقذ مصر من مصير مجهول كان سيقضي على كل شيء خلال فترة تولي الإخوان الحكم، وانتاب الجميع حينها حالة من القلق والتوتر، والخوف على الوطن من كل ما كان يحدث في عهد الجماعة الإرهابية

التي سعت في الأرض فسادًا.

وأضاف هيكل، في بيان اليوم الأحد، أن فترة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات والمشروعات العملاقة التي أُنجزت على أرض الواقع، موضحًا أنه قدم العديد من الإنجازات سواء الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استعادت عافيتها من جديد، وعجلة الإنتاج والتنمية ما زالت مستمرة ولن تتوقف لبناء دولة مصر الحديثة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد ريادة الدولة المصرية وأصبحت لمصر

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كلمة مسموعة في جميع المحافل الدولية وحفظ لها مكانتها بين دول العالم، بفضل الإنجازات التي حققها في مختلف المجالات.

وأوضح الباحث عمرو هيكل أن الرئيس السيسي يهتم بشكل لا محدود بعمل بنية أساسية لعمل محاور وطرق في مصر لجذب الاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، مشيدًا بجميع المبادرات التي دشنها الرئيس في كل القطاعات لدعمها، ولعل أبرزها المبادرات الصحية على مدى السنوات الماضية، ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة لعلاج مصابي فيروس سي، والتي لاقت قبولًا كبيرًا من جموع الشعب المصري الذي لن ينسى دعم السيسي اللا محدود في قطاع الصحة واهتمامه غير المسبوق بصحة المواطنين من جميع الفئات دون تفرقة.