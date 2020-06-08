كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مي كساب تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل إعلان اليوم الاثنين 8 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الخليج 365 الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الاثنين 8 يونيو.

وحصد الإعلان على صوت، 18646% ، بمعدل 26.33% وعلى أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.