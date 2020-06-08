كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إليسا تصدم جمهورها بخبر اعتزالها لهذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الفنانة اللبنانية إليسا الابتعاد عن التفاعل عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لفترة معينة، وأعلنت هذا القرار لمتابعيها.

وغردت إليسا قائلة: سوف أخذ راحة من تويتر لفترة محددة أحبكم كلكم وسأعود من جديد لكم.

وتفاعل متابعو إليسا مع التغريدة بشكل كبير معلنين عن اعتراضهم على قرارها مخبرين إياها أنهم يتواجدون عبر تويتر من أجلها.

وتألقت اليسا خلال الأيام السابقة بحفلها الغنائي عبر منصة شاهد vip وتصدرت قوائم التريند بعد النجاح الساحق للحفل.

