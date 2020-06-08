رانيا فريد شوقي ترد على الإساءة لمصر: الشعب الكويتي مش كده (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي إنها تشرفت بزيارة الكويت مرتان، شعرت فيهما بسعادة كبيرة، وذلك ردًا على إساءة الناشطة ريم الشمري تجاه المصريين، مضيفة:" وجهة نظري دايما عشان في شوية قلق بعتبر أني ما أقدرش أجمع شعب في فرد، يعني وارد أن أي حد يغلط مصرية كويتية سعودية لكن ما اقدرش اقول ان الشعب الكويتي كده ".

وأضافت شوقي في تصريحات تلفزيونية: "طول عمرنا أشقاء والبلاد العربية بتوقف جنب بعض مفيش حد ما يعرفش قيمة مصر العلاقات متبادلة طول الوقت ".

وشددت على أهمية توخي الحذر: "نتمنى نخلي بالنا من الفتنة إلى بتحصل خصوصنا أننا في فترات صعبة إحنا أشقاء والعلاقة طويلة الأجل من قبل ما أنا اتولد أصلا، يعني مش محتاجين إن إحنا ندافع عن حد، في ناس بتسعى ورا الشهرة بجنون ".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مشيدين برأي الفنانة المصرية وجاء في التعليقات: "المصريين أهلنا واخوانا وعلى الراس وكل إنسان يعبر عن نفسه وتربيته وأخلاقه"، وعلق آخر: "و الله عيب الكويتين وايد أساءوا للشعب المصري"، وقال حساب آخر : "هاذيلين أقزام السوشل ميديا والحسابات الوهمية معروفين من زمان حق الفتنة وفعلا في ناس مثل ما يقول المصري جنازة ويشبعوا فيها لطم".

Advertisements

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بفيديوهات إساءة من بعض الناشطين والناشطات الكويتيات لمصر وردود المصريين ، في إطار حرب كلامية باردة وتصرفات فردية من الطرفين أثارت استهجان الرأي العام حيث أنها لا تمثل الشعبين و حكوماتهم .

وبدأت القصة عندما وصفت ناشطة كويتية تدعى ريم الشمري، المصريين الوافدين في بلادها بـ"الحقيرين"، كونهم يتحدثون عن الكويت على أنها ملك لهم دون الاعتبار لأبناء الوطن الحقيقيين، موجهة هجومها إلى المصريين واصفة إياهم بالمأجورين الذين يعملون خدامين في بلادها، الأمر الذي أشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم الشمري، في مقطع فيديو عبر سناب شات، إنها مندهشة من المصريين الذين يتحدثون على بلادها الكويت بأنهم يملكون فيها ما لا يملكه أبناء الوطن ويفعلون فيها ما يريدون، مشددة على أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب.