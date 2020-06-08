عمرو وهبة يكشف عن أعراض كورونا التي يشعر بها

شارك الفنان الشاب عمرو وهبة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور سخر من خلاله من الكمامة، التي تعتبر أهم الأشياء التي نصحت بها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال عمرو وهبة في منشوره: «يعني دلوقتِ الكِمَامة بتخنق وتكتم النفس وتعمل ضيق تنفس، طب ما هي دي أعراض الكورونا عادي»، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه، الذين أكدوا على رأيه وأشاروا إلى أن الكمامات تسبب ضيقاً في التنفس، ولكنها مفيدة وتقي من انتقال العدوى.

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يشار إلى أن عمرو وهبة قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فلانتينو، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، وحمدي الميرغني، ورانيا محمود ياسين، وداليا البحيري، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، وعادل أنور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وحققوا من خلاله نجاحاً ملحوظاً، وأشاد البعض بقصة المسلسل وأحداثه.

ويعتبر عمرو وهبة من أشهر مقدمي المقاطع الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه توجه مؤخراً للتمثيل، وشارك في عدد من المسلسلات، منها: كلبش مع الفنان أمير كرارة، وأيضاً شارك في أحد مسلسلات الفنانة دنيا سمير غانم وحقق خلال العملين نجاحاً كبيراً.

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