- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمذيعات IT’S SHOW TIME من المنزل والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
في أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، عرضت حلقة اليوم من برنامج It’s Show time على قناة cbc، من تقديم مها الصغير ودينا حويدق.
يعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، كما أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.
تناولت الحلقة الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي الذى روى كواليس عملهما سويا، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.
كما حلت الفنانة صابرين ضيفة على البرنامج، عبر Skybe، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80".
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لمذيعات IT’S SHOW TIME من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.