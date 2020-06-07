13 فنان سعودي يتقدمهم فنان العرب يقدمون (سلام من السعودية)

الأحد 7 يونيو 2020

أطلقت اليوم هيئة الترفيه السعودية بالتعاون مع روتانا أغنية "سلام من السعودية" بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين.



وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر الأستاذ عبدالله أبو راس، وألحان الأستاذ أحمد الهرمي، وتوزيع الأستاذ سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، ومشاركة 13 فناناً وفنانة من السعودية، حيث تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

واستعرض الشاعر أبو راس في هذا العمل الوطني الفريد من نوعه والذي استوحي فكرته من تنوع وتعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، استعرض الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وتتفق على حب الوطن وبنائه والتفاف أبنائه حول قيادته الرشيدة، في خطوة تعكس مدى الثراء الثقافي والتاريخي للمملكة العربية السعودية، قائلا: "أفتخر بالمشاركة في هذا العمل مع نخبة من نجوم الغناء في المملكة العربية السعودية، وكذلك سعيد بإعادة التعاون مع الأستاذ الملحن أحمد الهرمي الذي التقيت معه في أهم الأعمال الوطنية".

ويضيف أبو راس: "هذا الأوبريت عبارة عن هدية بسيطة لكافة مناطق المملكة لأنه يتكلم عن جميع المناطق الإدارية في المملكة وعددها 13، وأيضاً يشتمل بداخله على بعض الإشارات وبعض السمات التي تتميز بها كل منطقة. هو أوبريت مختصر، سريع، خفيف، الهدف منه تسليط الضوء على مكامن القوة والتنوع والثراء التي تحفل بها كافة مناطق المملكة".

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وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانين (حسب الظهور) كل من: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس. فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية - (فايروس كورونا المستجد 19 COVID) من خلال المشاركة عن بعد.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".

أما الفنان عبد المجيد عبد الله فاعتبر أن مشاركته في أغنية "سلام من السعودية" هي شرف وتشريف له كونه عمل وطني بامتياز، مضيفا: "نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية "سلام من السعودية" غيض من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي". وتوجه عبد المجيد بالشكر إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على دعمه لفكرة العمل ومتابعته الحثيثة لإنتاجه.

من جانبه يقول الفنان راشد الماجد: "ليس غريباً منا نحن الفنانين أبناء المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني تأكيداً على حبنا لوطننا، فنحن وجميع أبناء الشعب السعودي كلنا جنود "سلمان الحزم" مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (سلمه الله)، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله)، ووطننا وقيادتنا لم تبخلا علينا بشيء، لذلك واجبنا أن نلبي النداء ونشارك في أي عمل وطني، لاسيما إذا كانت أغنية تتحدث عن المناطق الإدارية الهامة في مملكتنا الحبيبة"، وختم الماجد كلامة بالقول: عمل "سلام من السعودية" هو رسالة سلام، وحب، وأمن، وأمان، وطمأنينة، ووفاء وولاء مختصرها :"كلنا سلمان .. كلنا محمد".

أخيراً تحدث الفنان عبادي الجوهر، قائلا:" الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية "سلام من السعودية" التي تجمع الكل"، مبدياً تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة والتي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، ولاسيما في ظل ما يزخر به من التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع.