اليوم ذكرى ميلاد عملاق السينما المصرية محمود مرسي‎

الأحد 7 يونيو 2020

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود مرسي حيث انه ولد فى7 يونيو 1923 وتوفى يوم 24 أبريل 2004، اسمه الكامل محمود مرسي محمد، تزوج مرة واحدة فقط من الفنانة سميحة أيوب وله ولد واحد اسمه علاء يعمل معالج نفسي.



ولد محمود مرسي بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة. وبعد تخرجه من الجامعه عمل مدرساً إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي ووأمضي خمسة أعوام حتى انتهت أمواله فغادرها إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية وبعدها عمل مخرجاً بالتلفزيون المصري ومدرساً للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

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برع في أدوار الشر خاصة في دور "ضابط السجن فتحي عبد الهادي" في فيلم ليل وقضبان مع سميرة أحمد ومحمود ياسين، وفي دور "بدران" في فيلم أمير الدهاء مع فريد شوقي، وكذالك دور "عتريس" في فيلم شيء من الخوف ، حتى لقبوه بـ" العملاق".

وكان صاحب موهبة فذة كممثل لكنه كان مقلاً في اعماله خاصةً في الأعمال السينمائية لانه كان يحرص دائماً على الجودة، ولكن هناك سبب آخر وأهم وهو انه لم يعمل في التمثيل الا في مرحلة متاخرة بسبب أنه قضى وقتاً طويلاً في الدراسة في فرنسا وبريطانيا وقبلهما في التعليم لمادة الفلسفة وحتى بعد عودته إلى بلده ظل خمس سنوات يعمل في التعليم للفن المسرحي وفي الإخراج التليفزيوني. فموهبته كممثل لم تستغل بكاملها.

وفي عام 1962 بدأ بالعمل السينمائي في فيلم أنا الهارب للمخرج نيازي مصطفى.

توفي الفنان القدير محمود مرسي بالإسكندرية (مسقط رأسه) في يوم السبت 24 إبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ يناهز 80 عاماً .