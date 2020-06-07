شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجل آثار الحكيم بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 أكدت الفنانة آثار الحكيم في تصريحات صحفية إصابة نجلها بفيروس كورونا موضحة أن العدوى انتقلت له خلال تواجده في الجونة.

وكان الفنان كريم قاسم قد أعلن إصابته بكورونا أمس وتحدث عن رحلته مع المرض خلال مقطع فيديو مصور. وقال كريم قاسم: "أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين".

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