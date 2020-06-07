ليوناردو دي كابريو يساند الأمريكان السود

الأحد 7 يونيو 2020

شارك الممثل والناشط، ليوناردو دي كابريو 45 عامًا، جمهوره بصورة على صفحته على استجرام كتب عليها "ألتزم، استمع، أتعلم، واتخذ إجراءات."

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وكتب دي كابريو في التعليق: "أنا ملتزم بإنهاء حرمان الأمريكان السود من حقوق التصويت، التي كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا، وسأدعم الأفراد والمنظمات والائتلافات التي تلتزم بإحداث تغيير طويل المدى".

وتعهد دي كابريو بالتبرع لأربع منظمات غير ربحية، ودعا أتباعه للانضمام إليه في جهوده والتعرف على العمل الذي تقوم به المنظمات غير ربحية.

يأتي التزام دي كابريو بعد احتجاجات متواصلة على الصعيد الامريكي ضد وحشية الشرطة والعنصرية النظامية بعد وفاة فلويد، وهو رجل أسود غير مسلح.