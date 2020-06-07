تعرف علي تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

الأحد 7 يونيو 2020

أعلن الطاقم الطبي المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، حقن المريضة بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا، هي وحالة أخرى في العناية المركزة حالته حرجة.

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واستقرت حالة الفنانة رجاء الجداوي عقب تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين من الفيروس إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا بعدما شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، بعدها أجرت الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلت لمستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.