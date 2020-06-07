- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
أعلن الطاقم الطبي المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، حقن المريضة بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا، هي وحالة أخرى في العناية المركزة حالته حرجة.
واستقرت حالة الفنانة رجاء الجداوي عقب تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين من الفيروس إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي.
كانت الفنانة رجاء الجداوي، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا بعدما شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، بعدها أجرت الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلت لمستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.