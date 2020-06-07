كيت وكات في زمن الكورونا .. ميكرو فارم.. الزراعة الميكروسكوبية

الأحد 7 يونيو 2020

على طاولة القهوة كتاب «من الألف للياء عن البذور المستنبتة»، الذي يتناول القوى المجددة التي تحملها تلك البذور الصغيرة مثل بذور البرسيم أو بذور الحبوب كالعدس أو الحلبة وبذور الفجل والقرنبيط، التي حين تتفتق براعمها فإن كل برعم صغير يحوي الشفرة الكاملة للحياة التي ستجيء، هذا البرعم الصغير يحوي شفرة النبتة كاملة والشجرة والزهر والثمار، وحين نضم براعمها في بداية تفتقها لما نمنحه لأجسادنا، فإننا نغتذي شفرة الحياة مختزلة كاملة.. هدية نمنحها لأجسادنا المنهكة بالدهون والكاربوهيدرات العالية في الوجبات السريعة والمرتجلة وبالثمار المحسنة وراثيًا والمنهكة بالهرمونات وبالكيماويات المبيدة للحشرات.



في توحد الحجر الصحي نخترع حدائقنا المنمنة، التي تشيع خضرتها في فراغ الشقة وأجسادنا، هذه البذور التي لا تتطلب الكثير لتنمو، بذور في سبات وتسارع بالنمو بموازنة دقيقة لجرعات من الهواء ورشة ماء صباحًا ومساء، تغرف منها وتعود تنبثق حتى لتكاد تتفتق بعنفوانها زجاجة التنبيت.

إنها الحياة تتجسد وتذكرك بعنفوانها، جميلة هي القدرة على خلق مزرعة في فضاء الشقة المحدود؛ حيث تلاحظ أن المحل قد جاء ليحوم حول الخضرة وتنويعة من الحشرات، هذه الكائنات التي تستدعيها الحياة والتي تأخذ بالانقراض بمعدلات مخيفة.

تجارب التنبيت تتجاوز المحاولات الشخصية لتصير ضمن قائمة الحلول التي تتكاثر بصمت بأنحاء العالم وناجمة عن وعي يتشكل بضرورة مواجهة استهلاك مقدرات كوكب الأرض واحتمال دمار النظام الاقتصادي وسقوط شبكات توريد الغذاء بالذات والكهرباء والماء.

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هناك جماعات تعمل بدأب لخلق نظم جديدة للحياة خارج نظام العولمة، أناس تهجر المدن وإيقاعها الصاخب وتلجأ إلى الطبيعة، تخلق مزارعها الصغيرة على نظام الزراعة المستديمة permaculture، وتعتمد نظم توريد للكهرباء ذاتية من مجمعات الصفائح الشمسية، التي تحول جزءًا من الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية أو كهربائية، ما يمنح تلك الجماعات اكتفاء ذاتيًا يؤهلها للاستقلال عن التركيبية المعهودة للمجتمعات الصناعية.

ليس هذا فحسب بل يتسلط اهتمام المهتمين بالبيئة على اختراع حقول جديدة للإنتاج ترفع الضغط الاستهلاكي عن المزارع، وذلك من خلال إقامة مزارع صغيرة «micro farms» داخل المدن، إذ تظهر تلك المزارع في أماكن لا تخطر على بال، على سطوح المباني الحكومية كمبنى البريد أو مبنى البلدية، وتحت الأرض في مواقف السيارات المهجورة، وعلى جوانب محطات السكة الحديدية مثل المزرعة حول محطة مترو «بورت دو كلينكورت»، التي منحت رواد المحطة نفسًا منعشًا، وأشركت أهل الحي في الزراعة والاهتمام بالحيوانات بتلك المزرعة.

والمذهل هو هذه المزارع في مواقف السيارات؛ حيث تتم تنمية مزروعات مختلفة الفطر بل حتى الاسبرولينا المعروف نموها في البحار والمحيطات تتم زراعتها في جرار ضخمة، بحيث بوسع تلك المزارع توفير الغذاء بكميات تجارية يتم توريدها لمطاعم فخمة مثل مطعم فندق «الريتز» أو «لاتور دا أرجنت»، بل بوسعها توفير جزء من احتياجات الحي الغذائية، الأمر الذي يمنح تلك الأحياء اكتفاء ذاتيًا واستقلالًا عن الحاجة للتوريد من مناطق بعيدة.

مظاهر حياة جديدة تتشكل ببطء، وتمنح أملًا في قدرة البشر على التأقلم ومواجهة عوامل الانقراض المحتملة.

يسلط الحجر الصحي الاهتمام بمثل تلك المحاولات، بل يمنح الدافع للاستمرار بها والاستثمار فيها.

«دومًا هناك أمل». تقول لنا الكورونا شاكرة. نعم دومًا هناك أمل ما دام هناك من يؤمن بالاختلاف وباحترامه وتوظيفه لإثراء الوجود البشري على الأرض.