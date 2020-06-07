«مجهول» تركي بندر في الواجهة..

الأحد 7 يونيو 2020

صافح الفنان القدير تركي بندر جمهوره بعمل «سنقل» يحمل عنوان «المجهول» من كلمات الشاعر عاشق سراب وألحان الفنان الكبير بدر الحبيش وتوزيع موسيقي للمايسترو مصطفى عبدرب النبي، حيث تم تنفيذ العمل في أستديوهات القاهرة، هذا وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، محققة أرقاماً غير مسبوقة. وبين الفنان تركي بندر لـ»الرياض»: أنهم بذلوا جهداً ووقتاً كبيراً في صناعة الأغنية، متأملاً من الله أن تتواكب مع ذائقة المتلقين، خاصة وأنها تأتي بعد غياب قارب العام. وقال: إنه انتهى من تسجيل عملين آخرين في هذه الفترة، أحدهما أغنية وطنية من كلمات الشاعر عوض القوانة، والآخر بعنوان «ماعاد أهتم» للشاعر عبدالإله المطرف، وكلا العملين من ألحانه وسيطرحان لاحقاً بطريقة السنقل.



وأكد تركي بندر: على أن الكثير من الجمهور يطالب بإصدار ألبوم كامل، وبلاشك هي أمنية كل فنان، ولكن كما يعلم الجميع بأن معادلة الإنتاج الفني تغيرت كليا!، خاصة في ظل توقف الكثير من شركات الإنتاج، والتواجد من خلال وسائل «السوشل ميديا» والتي تعتبر هي الوسيلة الوحيدة للتواجد والبروز، وقال: كلي أمل في ظل هذا الحراك الفني الكبير التي تقوده الهيئة العامة للترفيه وجهود معالي المستشار تركي آل الشيخ في قيادة ونجاح المواسم الفنية المتنوعة، والتي تمنح الفنان دافعاً معنوياً ودعماً مادياً، وهي فرصة وأمنية كل فنان أن يحظى بها، ويشارك إخوانه الفنانين، ويطمع من خلالها للمشاركة في المناسبات الوطنية.