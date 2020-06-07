تشكيليون يسخّرون «فنهم» للتوعية بكورونا

الأحد 7 يونيو 2020

استثمر الفنانون التشكيليون بمنطقة نجران فترة منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" بممارسة هواياتهم عبر ترسيخ المزيد من القيم الجمالية والإبداعات من خلال حركة الريشة التي تجسد استشعار "كلنا مسؤول" الهادفة إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل. واستثمار الفن للتوعية الصحية وضرورة الالتزام بالإجراءات والاحترازات الرامية للحد من انتشار "فيروس كورونا".



الفنانة التشكيلية سمية السيود أشارت إلى أنها استغلت وقت منع التجول في عمل العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 40 لوحة تشكيلية بواسطة تقنيات الرسم الرقمي، والمشاركة في أكثر من معرض فني افتراضي عن بُعد داخل المملكة وخارجها. كما اتفق الفنان أحمد ناشر مع سمية بأن وقت منع التجول أسهم في إعطاء مساحة أكبر للعميلة الإبداعية لدى الفنانين وأتاح للفنان المشاركة في التوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس. وكذلك الفنانة هالة حمد وفلاح آل ضاوي اللذان شاركا في خدمة المجتمع من خلال الإسهام في توعية الأسرة وابتكار تقنيات جديدة في تكوين الفنون التشكيلية.