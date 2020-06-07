أوروبية تدخل نفق «منفوحة» المرعب..

الأحد 7 يونيو 2020

يستعد المخرج السعودي عبدالغني عبدالله حادي لإخراج وإنتاج مسلسل «النفق»، الذي يتم تصويره داخل حي «منفوحة» جنوب العاصمة الرياض. وهي المرّة الأولى في تاريخ الدراما السعودية أن يناقش مسلسل كامل قضية الرعب، حيث سبق وتناولها «طاش ما طاش» في حلقات منفصلة كحلقة «شويمطة»، وتذهب الخطوط الدرامية في العمل التلفزيوني «النفق» عن الرعب والإثارة، التي تظهر تفاصيلها المشوقة في أولى الحلقات وتستمر حتى النهاية.



وتجري حاليا ترتيبات إنتاج المسلسل المتكون من ثلاثين حلقة، التي تبدأ فكرته حول فتاة أوروبية تأتي لمدينة الرياض كسائحة، تبحث عن الفنون الشعبية السعودية من وازع العشق والبحث، وتود تلك الفتاة أن تتعرف وتتعلم هذه الفنون الشعبية كـالدوسري ولعب العرضة والسامري النجدي الأصيل. وتتعرف هذه الفتاة الأوروبية على شاب يهتم بهذه الفنون، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان! عندما تسكن مؤقتا في أحد المنازل الشعبية القديمة في حي «منفوحة»، وتكتشف نفقا طويلا مرعبا داخل هذا المنزل الشعبي المتهالك، لتنقلب موازين حياتها رأساً على عقب، عندما تتعرض لمواقف وأحداث غاية في الرعب، تجعلها في دوامة عميقة وأحداث لم تكن تخطر على البال.

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مسلسل «النفق» من فكرة وقصة فهد الراجحي المتخصص في مجال صناعة دراما الرعب، ومن إخراج عبدالغني عبدالله حادي ومساعد مخرج حنان الحربي، وتمثيل وأداء مجموعة كبيرة من المواهب السعودية المتميزة من كلا الجنسين.

يذكر أن فهد الراجحي يُعد من أهم مخرجي أفلام الرعب السعوديين، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها «عيش صحاري» في نسخته الأولى، كما أنتج عددا من الأعمال والأفلام القصيرة المرعبة التي لاقت متابعةً كبيرة واهتماماً واسعاً من قِبل المشاهدين.