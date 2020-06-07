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شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام على الواتساب في مهرجان «سينمانا».. والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
افاد المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب نقيب المهن السينمائية، بأن اتحاد الفنانين العرب أطلق مهرجان «سينمانا 2020»، من خلال فرع الاتحاد بسلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي مبادرة تهدف إلى إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه الجائحة ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة والأدوار التي قامت بها، وظهور متطوعين شباب ذي ابتكارات ومخترعين كانوا قدر المسؤولية في تلبية حاجة الدولة من تكنولوجيا المعلومات والمعدات الطبية الضرورية في الوطن العربي في ظل أزمة كورونا، وذلك من خلال تقديم أعمال فنية على هيئة "أفلام سينمائية".
وبين الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب المخرج د. عمر الجاسر ورئيس جمعية المنتجين في منطقة مكة المكرمة: أن المبادرة جاءت في أعقاب توقف الكثير من المهرجانات السينمائية، وستركز المبادرة على موضوع الساعة «أزمة كورونا» وما تبعها من تداعيات على كافة الأصعدة، وستركز في إطارها العام على الدور المهم والوطني لرجال الأمن والممارسين الصحيين باعتبارهم رجال الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الجائحة، من خلال المبادرة بتقديم «أفلام» توثق تلك التضحيات والإسهامات الجليلة التي يقومون بها في ظل هذه الأزمة الاستثنائية.
وأضاف الجاسر أن هذه المبادرة سوف تسهم في خلق حالة من الإبداع والتنافسية بين المبدعين، خاصة أن هذه الميزة تولد من رحم الصعوبات، لافتاً إلى أن المهرجان بدأ فعلياً في تلقي العشرات من الأفلام الفنية التي تناولت الموضوع في إطاره العام. حيث مازلنا نتلقى المبادرات حتى "30/يونيو"، على أن تراعى الشروط والضوابط بجنسية العمل العربية، وألا تزيد مدته على "10" دقائق، وترسل الأفلام على شكل رابط يمكن نشره على الواتساب المرفق في الإعلان.
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