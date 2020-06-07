حقن رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" من كورونا

كشف الطاقم الطبي المشرف على علاج الفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا عن حقن المريضة بجرعتين من بلازما المتعافين من الفيروس.

وأكد الطاقم الطبي استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي عقب تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين من الفيروس إلا أنها ما زالت على جهاز تنفس صناعي.

وقالت أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي لـ"الخليج 365": "الحالة مستقرة، وأتمنى أن يدعو لها محبوها بالشفاء والخروج من هذه الأزمة، كما أرجو أن يتوقف مروجو الشائعات عن ترويج أخبار كاذبة عن الحالة الصحية لوالدتي".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في ٢٤ مايو/ أيار الماضي، ودخلت على إثرها مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية.