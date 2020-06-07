فضل شاكر يغازل الجمهور بـ5 أغنيات.. وطارق الشناوي يعلق

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر منذ أيام أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "غيب" من كلمات محمد الرفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحا كبيرا وبلغ عدد المشاهدات 3 ملايين مشاهدة.

ودفع تفاعل الجمهور مع الأغنية فضل شاكر للتصريح بأنه سوف يواصل العمل ولن يغيب مرة ثانية، وأنه بدأ التحضير لـ5 أغنيات جديدة ومن المقرر طرحها خلال الشهور القليلة الماضية.

عودة" فضل" للساحة الغنائية طرحت علامات استفهام كثيرة حول أسباب العودة وهل يغفر له الجمهور أخطاء الماضي، لاسيما أنه حاول استئناف نشاطه الفني منذ عامين، وسجل أغنية تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" إنتاج 2018 بطولة الفنانة المصرية يسرا، ولكن تعرضت أسرة المسلسل لعاصفة من النقد والهجوم بسبب الاستعانة بمطرب متورط في العديد من الجرائم وسبق له أن هاجم الفن، وأمام هذا الهجوم تراجعت الشركة المنتجة للعمل وقامت بإلغاء التعاقد مع فضل شاكر.

وعلق الناقد الفني المصري طارق الشناوي لـ"الخليج 365"على عودة المطرب اللبناني قائلا: "هناك لغز كبير حول فضل شاكر، فإذا كانت هناك أحكام قضائية صدرت ضده بالفعل، فلماذا لا يتم تنفيذها حتى الآن، خاصة أنه موجود ومكانه معلوم ويغني أيضا؟".

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وتابع الشناوي: "هناك جرائم فوق مستوى الغفران منها حمل السلاح والقتل، فهناك فيديوهات للنجم اللبناني وهو يحمل كلاشينكوف، كما أنه سخر من زملائه وقال إن الفن حرام شرعا".

وأضاف: "عدد المشاهدات الذي بلغ 3 ملايين لا يعني أن الجمهور قد تسامح، فهناك من لديه حب استطلاع لمعرفة ما الذي يقدمه شخص حمل السلاح وعاد ليغني عن الحب والرومانسية.. مطلوب منه أن يعقد مؤتمرا صحفيا يكشف خلاله ما الذي حدث في الكواليس ولماذا انسحب؟ وكيف عاد؟".

وأكد الشناوي: "فضل شاكر فنان كبير وصوته جميل لكن الجمهور يريد أن يرى الفنان قدوة في كل شيء، وينتظر منه دائما الأشياء الجميلة فقط".

يذكر أن فضل شاكر بدأ مسيرته الفنية وعمره 15 عاما وقدم خلالها 11 ألبوما غنائيا و22 أغنية منفردة وفي عام 2012 أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي، بحجة أنه حرام وانضم لمعسكر المتشددين وتورط في عملية إرهابية وصدرت ضده أحكام قضائية، ثم تراجع عن أفكاره وقرر العودة للساحة الفنية من جديد.