فن ومشاهير

مشاهير يعملون سرًا في وظائف نهارية

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك الكثير من الطرق والوسائل التي يلجأ إليها المشاهير لكسب أموال إضافية، بخلاف أجورهم التي يتقاضونها نظير ظهورهم في أعمالهم الفنية المختلفة، فمن يكسب المال من أسمائهم وشهرتهم وهناك من يعملون سرا في بعض الوظائف النهارية.

ونستعرض في القائمة التالية كوكبة من المشاهير الذين قرروا الخروج من عباءة النجومية والنزول بأنفسهم لسوق العمل من خلال الالتحاق سرا ببعض الوظائف النهارية:

الممثل والمغني الأمريكي، جيرمي رينر

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يعمل في مجال يعرف ب " تقليب المنازل"، وهو وصف لعملية شراء وإعادة إصلاح المنازل ومن ثم بيعها بغرض الربح.

دوق كامبريدج وحفيد ملكة إنجلترا، الأمير وليام

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يعمل في قطاع الإسعاف الجوي.

الممثل دانيال دي لويس

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عمل في مجال تصنيع الأحذية، حيث تلقى فترة تدريب مهني على يد صانع الأحذية الايطالي، ستيفانو بيمر، الذي يمتلك خط أحذية خاصا به.

الممثل نيك أوفرمان

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تعلم مهارات النجارة من عائلته، ثم جمع بين حبه لتلك الحرفة وبين دراسته للمسرح لفتح متجره الخاص المتخصص في مجموعات البناء.

الممثل ديلان سبراوس

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سبق له العمل كمضيف في أحد المطاعم الموجودة بمدينة نيويورك، ولم يخجل من العمل بتلك الوظيفة، التي كانت تتطلب ظهوره أمام رواد المكان.

الممثل توم سيليك

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بادر بشراء مزرعة أفوكادو في كاليفورنيا، وسبق أن أكد في تصريحات أدلى بها بهذا الخصوص أنه يستمتع بالعمل والتواجد فيها بشكل كبير.

الممثل جيمس فرانكو

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يعمل أيضا كمؤلف، مخرج، شاعر وفنان بصري، فضلا عن أنه مدمن على الأوساط الأكاديمية بطريقة تبدو مجنونة إلى حد كبير بالفعل.

المغنية وكاتبة الأغاني إيريكاه بادو

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تعد أيقونة من أيقونات الموضة ونموذجا يحتذى به للنساء.

المخرج كيفين كوستنر

التحق بوظيفة ذات صلة بمجال العناية بالبيئة وتنظيفها.

المغني ليني كرافيتز

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سبق له أن أسس شركة تصميمات عام 2003 باسم Kravitz Design.

الممثل ستيفن سيجال

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كان يعمل في وقت سابق كرجل شرطة بدوام جزئي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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