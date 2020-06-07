خطوبة حسن شاكوش على "بنت الجيران".. والعروس تتعرض للتنمر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل المطرب المصري الشعبي حسن شاكوش بخطبته على إحدى الفتيات والتي يبدو أنها تقيم بجواره حتى أطلق عليها "ابنة الجيران" تشبيها بأغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، في حضور عدد من الأقارب والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين في مصر بسبب فيروس كورونا.

وأقيم الحفل في فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، لضمان عدم وجود تجمعات من المواطنين والجمهور تحسباً لأي إجراءات قانونية.

ونشر المصور عمر مارو عبر حسابه إنستغرام صورا من خطبة حسن شاكوش، وعلق عليها قائلًا: "عملها وخطب بنت الجيران".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خطوبة شاكوش وجاءت أغلب التعليقات تهنئه على الخطوبة وتدعو له بالزفاف القريب.

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لكن على الجانب الآخر، لم تخل التعليقات من تنمر وسخرية بعض المتابعين على العروس، حيث قال أحدهم "دي أطول منه"، وأضاف آخر: "هو أزاي شايف ملامحها بالمكياج ده واقف مع محل بويا"، وثالث تعجب من ملابس شاكوش، وآخرون قالوا "دي عود البطل وليست بنت الجيران".

يذكر أن شاكوش اشتهر مؤخرا بأغنيتين الأولى هي "بنت الجيران " مع زميله المطرب عمر كمال والتي تجاوزت حاجز 319 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كما طرح ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنتيهما "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "بنت الجيران" وحققت أيضا مشاهدات عالية.

ومؤخرًا أحيا "شاكوش" حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية داخل فيلا في قرية النورس المطلة على بحيرة التمساح مع الفنان عمر كمال، بحضور عدد من مشاهير المحافظة ولاعبي الكرة، ولكن تدخلت الشرطة وتم إلقاء القبض على العريس، وحبسه لمدة 4 أيام لمخالفة قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما انتهى مطرب المهرجانات من تسجيل دويتو غنائي جديد مع المطربين طارق الشيخ وفرقة المدفعجية، ولَم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من توزيع المدفعجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب .