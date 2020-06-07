أصالة وابنها الصغير يبدآن الريجيم.. والأخير يتغزل بها بعد شقيقه الأكبر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثقت الفنانة السورية أصالة نصري مقطع فيديو برفقة ابنها الصغير آدم، أعلنت فيه أنهما قد بدآ في الريجيم وتناولا فاكهة الخوخ فقط على العشاء.

وحاولت نصري من خلال الفيديو أن تُعيد تغزل آدم بها عندما قال لها "أكلت أحلى خوخ من أحلى إيد"، لكن ابنها بدا خجولاً أمام الكاميرا وكرر التغزل بوالدته مجددًا بخجل لكنه تشجع عندما ساعدته الفنانة في الحديث.

وقالت أصالة:" في أحى من هيك حكي في العالم.. في أحلى من الحب"، لتحظى بردود فعل واسعة. وأشار عدد من محبيها وتحديدًا من جانب الفتيات بأن الفنانة حمستهم للبدء في ريجيم جديد وذلك بعدما زادت أوزانهم نتيجة الحجر الصحي الذي كان مفروضًا بسبب فيروس كورونا.

كما طالب عدد آخر من محبيها أن تخبرهم الفنانة عن طريقة الريجيم الذي خضعت له مع ابنها، خاصة وأن هناك أنواعا كثيرة أثارت حيرتهم لاسيما وأنهم لم يستفيدوا سابقًا من الطرق التي استخدموها لتخسيس وزنهم وفق قولهم.

وأنجبت أصالة توأمًا من زوجها السابق المنتج طارق العريان وهما آدم وعلي في مايو 2011، كما أن لديها أبناء آخرين من زوجها الأول أيمن الذهبي، وهما "شام" التي لديها عيادة تجميل ضمن الأشهر فى مصر، وتزوجت من قبل، ولكن زواجها لم يستمر كثيرا، ثم انفصلت، ولديها أيضا "خالد" الذي يعمل في مجال التمثيل، وأطلق على نفسه خالد العريان حبا في زوج والدته السابق.

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وكانت أصالة قد احتفلت بعيد ميلاد ولديها التوأم علي وآدم طارق العريان قبل أيام، وعلى عكس ما توقع البعض بوجود والدهما المخرج العريان ضمن الاحتفال العائلي، لكنه غاب عن الصورة تماما حتى أنه لم يرسل لهما تهنئة عبر صفحتيهما الرسمية على إنستغرام.

وتحرص أصالة على مشاركة أبنائها للجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل في مناسبات عديدة، كان آخرها عندما ظهرت مع ابنها خالد في رحلة بحرية قبل أيام قليلة في الجونة وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

ونشر خالد الذهبي عبر مواقع التواصل مقطع فيديو من الرحلة البحرية بصحبتها، حيث عبر عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما، والذي دائم التغزل بوالدته.

وقام خالد الذهبي باحتضان والدته وتقبيلها، متغزلا بها، ومشيرًا في الوقت ذاته بأن الكثير من متابعيه يظنون أنها زوجته أو صديقته أو أخته.

وفي الشأن الفني؛ تستعد الفنانة السورية في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية "سينغل" خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.