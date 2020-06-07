"قرر عدم إقامة حفل".. مدير أعمال حسن شاكوش يكشف لمصراوي تفاصيل خطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف إبراهيم كامبا مدير أعمال الفنان حسن شاكوش، تفاصيل احتفاله بخطوبته اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأكد "إبراهيم" في تصريح خاص لمصراوي، أن "شاكوش" حرص على عدم إقامة حفل خطوبة، واكتفى بعمل جلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى.

وتابع: "لم يتواجد أي أشخاص بالمكان، سوى حسن وخطيبته وأنا والمصور، حرصا من شاكوش على إتباع كافة إجراءات الوقاية تجنبا الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أنه قرر عدم إقامة حفل خطوبة نظرا للظروف التي تشهدها البلاد".

وكان المصور عمر مارو قد نشر مجموعة صور لجلسة تصوير خضع لها حسن شاكوش وعروسه، ليعلن من خلالها خطوبة المطرب الشهير.