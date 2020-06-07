صلاح عبد الله يعلق على عرض "الملك فاروق" على "القاهرة والناس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، التعليق على عرض مسلسل "الملك فاروق" على قناة "القاهرة والناس".
وكتب "عبد الله" عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "أول مرة أعرف إنه بيتذاع على القاهرة والناس، بحب المسلسل دا قوي، والنحاس اللي شخصته بحبه قوي قوي".
يذكر أن صلاح عبد الله، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "اتنين في الصندوق " شارك في بطولته أوس أوس وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وانتصار، ومن تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمد مصطفى.
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