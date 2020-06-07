آسر ياسين يتغزل في زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: غازل الفنان آسر ياسين زوجته كنزي عبدالله ، ونشر صورة لها، عبر حسابه الرسمي بكموقع "إنستجرام". وعلق ياسين على الصورة باللغة الإيطالية، قائلا "حبيبتي". وشارك آسر ياسين مؤخرا في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش"، والذي شاركه فى بطولته كل من نيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم، ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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