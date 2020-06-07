هاني عادل لمصراوي: "الناس مهتمة تتابع ليه لأ عشان موضوع جديد ومؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعرب الفنان هاني عادل، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره في مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ردود الأفعال، الحمد لله إيجابية جدا على الشخصية التي أقدمها وعلى المسلسل كله".

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وأضاف: "الموضوع جديد ومؤثر، علشان كده الحمد لله الناس مهتمة تتابع حلقاته".

"ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الإختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

ويعرض مسلسل"ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.