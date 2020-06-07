"أقضي وقتي في جعله مثاليا".. سعد لمجرد يعلن عن مشروعه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن تحضيراته لإعداد مشروع غنائي ضخم يعود به إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ونشر لمجرد، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أيها المعجبون الأعزاء، لا يمكنكم حتى تخيل مدى سعادتي اليوم، أريد أن أشكركم على حبكم النقي والواقعي طوال هذه السنوات وأريد أن أعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا المستحيل لوضع ابتسامة على وجهكم".

وأضاف: "الآن أريد أن أطلعك على أنني أعمل على مشروع جميل، وأنا أقضي وقتي في جعله مثاليًا حتى تكونوا فخورين بي مرة أخرى حين تستمتعوا به إن شاء الله.. أحبكم جدًا إلى الأبد وإلى الأبد .. أيها المشجعون الأعزاء أشكركم من أعماق قلبي وأشكر والديّ وعائلتي وأصدقائي وفريقي على كل دعم".

يذكر أن، آخر ما طرحه الفنان سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، وهو من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.