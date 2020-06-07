بشرى تستعيد ذكرياتها بصورة خلال رحلتها لـ"دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة بشرى ذكرياتها بصورة لها نشرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لـ"دبي" يناير الماضي.

وعلقت بشرى: "افتقد دبي وكل أصدقائي الموجودين هناك، قبل فيروس كورونا يناير 2020".

وعرض للفنانة بشرى مؤخرًا مسلسل"القمر أخر الدنيا"، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته كلا من مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

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