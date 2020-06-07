"توأم روحي".. نجل راغب علامة يهنئه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص خالد نجل المطرب اللبناني راغب علامة على تهنئة والده بعيد ميلاده الـ58، الموافق اليوم 7 يونيو الجاري. ونشر خالد صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عقبال المية يا توأم روحي، الله يديمك بصحتك وهمتك ونجاحك، بتستاهل خير العالم كله". Advertisements ويحتفل راغب علامة بعيد ميلاده الـ58، إذ إنه من مواليد 7 يونيو عام 1962. طرح الفنان راغب علامة، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

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