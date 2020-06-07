بالصور.. خطوبة حسن شاكوش على فتاة من خارج الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان حسن شاكوش اليوم الأحد، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود جدا من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الفنان عمر كمال، في تصريح خاص لمصراوي، خبر الخطوبة، مشيرا إلى أن شاكوش احتفل بخطوبته اليوم، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.
وكان المصور عمر مارو، قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لحسن شاكوش وخطيبته، وظهر "شاكوش" في الصور بإطلالة كاجوال.
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