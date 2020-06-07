- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا.
وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب، لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".
وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أمس السبت، مظاهرات احتجاجية على أوضاع البلاد.
يذكر أن، نوال الزغبي، شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بأغنية "اتحاربت" التي غنتها تتر مسلسل" سلطانة المعز "للفنانة غاد عبد الرازق .
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علقت نوال الزغبي على مظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.