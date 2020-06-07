هكذا علقت نوال الزغبي على مظاهرات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب، لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

Advertisements

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أمس السبت، مظاهرات احتجاجية على أوضاع البلاد.

يذكر أن، نوال الزغبي، شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بأغنية "اتحاربت" التي غنتها تتر مسلسل" سلطانة المعز "للفنانة غاد عبد الرازق .