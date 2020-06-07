أحمد حلمي يبعث رسالة رومانسية لـ"منى زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة رومانسية لزوجته الفنانة منى زكي.

ونشر "حلمي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "دمت لي شيئًا جميلا لا ينتهي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم " خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

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