تراند اليوم : شاهد .. مايا خليفة تثير ضجة بعد ظهور في مسلسل بطله فنان مصري

أثارت الممثلة الإباحية السابقة اللبنانية ميا خليفة، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو من مشاركتها بحلقة من الجزء الثاني من مسلسل ”رامي“، الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف.

وجاء ظهور ميا خليفة في تلك الحلقة بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها بمشهد جمعها بالفنان رامي يوسف، قالت فيه إنه تم منعها من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم داعش.

وزعمت ميا خليفة أنه ”بحسب الإحصائيات والنسب فإن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية“.

كما زعمت أن ”الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى“.

وتسبب المشهد في ردود فعل واسعة، إذ اتهم بعضهم ميا خليفة بالكذب.

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بينما رأى بعضهم الآخر أنها ”صدقت فيما قالته“، واتهموا من يشاهدون أفلامها من العرب بـ“التناقض“.

وتدور أحداث مسلسل ”رامي“ حول شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا، ويواجه صراعًا بسبب ديانته وتقاليده الشرقية والمختلفة عن الحياة بالغرب، كما تحوي فكرة المسلسل في الإطار العام الصراعات الداخلية التي تسيطر على الشباب العرب والمسلمين في بلاد الهجرة.

ويصطحب رامي يوسف في الجزء الثاني من مسلسل ”رامي“ وجوهًا مصرية شابة، على رأسهم عمرو واكد، وشادي ألفونس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامي.