تراند اليوم : حقيقة إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة ما تررد حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستعدادها للعزل في مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية خلال ساعات قليلة من الآن.

وقال حسب وسائل إعلام مصرية: “هي الناس خلصت من موضوع حسام وشيرين والخناقة، وهنخش على كورونا، والكلام ده غير صحيح، وأنا مش عارف ليه حاطين شيرين في دماغهم اليومين دول، وهي الحمدلله بخير وحسام بخير”.



وفي وقت سابق، أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها جدلًا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشيعت أخبار عن مشاجرات بينها وبين زوجها وصلت حتى التعدي عليها بالضرب، وتدخل صديقها الفنان أحمد سعد لفض هذه المشكلة.

