شاهد .. هشام خرما يزيح الستار عن موعد طرح الموسيقى الكاملة لـ النهاية

كشف الفنان هشام خرما عن موعد طرح الموسيقى التصويرية الكاملة لمسلسل النهاية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر طرح الموسيقى التصويرية الكاملة لمسلسل النهاية يوم

الخميس الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.

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يذكر أن مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق،

محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.