شاهد.. رانيا فريد شوقي برفقة مالك في كواليس أبو العروسة

نشرت النجمة رانيا فريد شوقي صورة برفقة الفنان الصغير مالك، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ظهرت رانيا من خلالها برفقة مالك، وذلك خلف كواليس تصوير مسلسل أبو العروسة، واستعادت رانيا فريد شوقي ذكرياتها قائلة: من كواليس تصوير مسلسل ابو العروسة.. سعيدة وفخورة بنجاحه الكبير. تصوير مسلسل أبو العروسة، واستعادت رانيا فريد شوقي ذكرياتها قائلة: من كواليس تصوير مسلسل ابو العروسة.. سعيدة وفخورة بنجاحه الكبير. Advertisements يذكر أن مسلسل أبو العروسة تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، وبطولة كل من سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، عزوز عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبد الله محمود، كارولين عزمي، منى جلال، رشا أمين، أحمد سلطان، نرمين الفقي، يوسف حسام، أمل حسام. وبطولة كل من سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، عزوز عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبد الله محمود، كارولين عزمي، منى جلال، رشا أمين، أحمد سلطان، نرمين الفقي، يوسف حسام، أمل حسام.

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